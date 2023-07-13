Деннис Шредер: «Я здесь для того, чтобы вести «Торонто» за собой»

Теги Торонто НБА Деннис Шредер Дарко Раякович Баскетбол

Разыгрывающий Деннис Шредер впервые пообщался с прессой после перехода в «Торонто».

Защитника спросили, почему он выбрал именно «Рэпторс» в текущее межсезонье.

«Дарко [Раякович] сыграл в этом большую роль. Он позвонил мне 1 июля, сразу после открытия рынка свободных агентов. Знаю, как он работает – был с ним в «Оклахоме» – отличный парень, из Европы.

Ситуация тоже повлияла. Молодые парни в команде – я здесь для того, чтобы вести «Торонто» за собой, следить, чтобы они развивались, а также показывать высокий уровень игры», – ответил Шредер.

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6 комментариев

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Ki-man
Заметьте, он так и не уточнил, куда именно собирается вести парней.
+7
0
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Сергей Пузанков
Ответ Александр Кучерявый
До сих пор помню как он отказался в Лейкерс от 90 лямов за 4 года, ну наверное, предвидел себя вожаком малолеток на минималке в Торонто.
26 на 2 - это что за минималка такая?
+4
0
+4
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Александр Кучерявый
До сих пор помню как он отказался в Лейкерс от 90 лямов за 4 года, ну наверное, предвидел себя вожаком малолеток на минималке в Торонто.
+2
-2
0
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Ali Kurainov 2.0
Смешная шутка
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Mr.BadGuy
командир танка
0
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Алексааандр
Ответ Александр Кучерявый
До сих пор помню как он отказался в Лейкерс от 90 лямов за 4 года, ну наверное, предвидел себя вожаком малолеток на минималке в Торонто.
он уже не один раз говорил, что такой контракт ему не предлагали
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