Деннис Шредер: «Я здесь для того, чтобы вести «Торонто» за собой»

Разыгрывающий Деннис Шредер впервые пообщался с прессой после перехода в « ».

Защитника спросили, почему он выбрал именно «Рэпторс» в текущее межсезонье.

«Дарко [Раякович] сыграл в этом большую роль. Он позвонил мне 1 июля, сразу после открытия рынка свободных агентов. Знаю, как он работает – был с ним в «Оклахоме» – отличный парень, из Европы.

Ситуация тоже повлияла. Молодые парни в команде – я здесь для того, чтобы вести «Торонто» за собой, следить, чтобы они развивались, а также показывать высокий уровень игры», – ответил Шредер.

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