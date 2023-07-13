Деннис Шредер: «Я здесь для того, чтобы вести «Торонто» за собой»
Разыгрывающий Деннис Шредер впервые пообщался с прессой после перехода в «Торонто».
Защитника спросили, почему он выбрал именно «Рэпторс» в текущее межсезонье.
«Дарко [Раякович] сыграл в этом большую роль. Он позвонил мне 1 июля, сразу после открытия рынка свободных агентов. Знаю, как он работает – был с ним в «Оклахоме» – отличный парень, из Европы.
Ситуация тоже повлияла. Молодые парни в команде – я здесь для того, чтобы вести «Торонто» за собой, следить, чтобы они развивались, а также показывать высокий уровень игры», – ответил Шредер.
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