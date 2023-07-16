Дэмиан Лиллард: «Испытываю пуленепробиваемую любовь к Портленду»
Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард во время прямой трансляции в соцсети заявил, что его любовь к Портленду «пуленепробиваемая».
«Вы знаете, что с моей стороны только любовь. Пуленепробиваемая. Я испытываю пуленепробиваемую любовь к Портленду, вы уже это знаете», – сказал Лиллард.
В начале июля Лиллард запросил обмен в другую команду.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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