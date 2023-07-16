Дэмиан Лиллард: «Испытываю пуленепробиваемую любовь к Портленду»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард во время прямой трансляции в соцсети заявил, что его любовь к Портленду «пуленепробиваемая».

«Вы знаете, что с моей стороны только любовь. Пуленепробиваемая. Я испытываю пуленепробиваемую любовь к Портленду, вы уже это знаете», – сказал Лиллард.

В начале июля Лиллард запросил обмен в другую команду.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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3 комментария

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dev0
Дьявол(задумчиво окидывая взглядом ад): Где-то тут у меня был котел для таких пуленепробиваемых.
+6
0
+6
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Rodbert
Передумал?
+1
0
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LBJ236
Джа проверит твою пуленепробиваемость
+1
0
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