Майлз Тернер набрал рекордные для себя 40 очков в проигранном матче с «Селтикс»

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Центровой «Индианы» Майлз Тернер обновил личный рекорд результативности в матче с «Бостоном» (138:142 ОТ).

Тернер набрал 40 очков при 13 из 15 с игры за 37 минут. Майлз также реализовал рекордные для себя 8 3-очковых (8 из 10).

В активе Тернера также 10 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот. 

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