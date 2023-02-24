Центровой «Индианы» обновил личный рекорд результативности в матче с « » (138:142 ОТ).

Тернер набрал 40 очков при 13 из 15 с игры за 37 минут. Майлз также реализовал рекордные для себя 8 3-очковых (8 из 10).

В активе Тернера также 10 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

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