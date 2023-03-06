Майлз Тернер – о Халибертоне: «Жаль, что я не играл с ним в прошлом году»

Центровой «Индианы» рассказал об опыте игры со звездным разыгрывающим .

«Жаль, что у меня не было возможности играть с ним в прошлом году и начать развивать эту синергию, но я думаю, что мы быстро разобрались. Тай – человек, с которым легко играть. Очевидно, что он хорошо видит площадку. И по ходу сезона мы стали лучше общаться друг с другом. Это был веселый опыт.

Мне кажется, я знаю, что он собирается сделать, еще до того, как он это сделает. Это приходит после игры с ним», – пояснил Майлз.

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