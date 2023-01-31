Майлз Тернер – о продлении контракта: «Наконец-то смогу сосредоточиться на баскетболе»

Центровой «Индианы» высказался на тему продления контракта.

«Пэйсерс» и Тернер подписали продление соглашения на два года, за которые игрок получит 60 миллионов долларов, а также договорились о пересмотре его зарплаты за сезон-22/23.

«Безусловно, я испытываю определенное облегчение, потому что появилась ясность. Наконец-то смогу сосредоточиться на баскетболе, просто играть.

На протяжении всей карьеры меня сопровождали слухи о возможном обмене. Но мне хотелось остаться в «Индиане», – заявил Тернер.

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