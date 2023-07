Гэйб Винсент: «Во мне сомневались. В некоторые дни нет мотивации ничего делать, ты недоволен собой – надо просто вернуться к рутине»

Разыгрывающий « » стал гостем подкаста Джей Джей Редика The Old Man And The Three.

Винсент рассказал о своем пути в . Защитник не был выбран на драфте, но после двух двусторонних контрактов в 2020 году ему удалось в августе 2021-го подписать свое первое полноценное соглашение с « ».

«Во мне сомневались. Сомневались, когда я получил травму в колледже, сомневались и когда я получил травму в G-лиге. Сомнения, я думаю, есть на любом тернистом пути к цели: взлеты, падения и так далее. Думаю, все скажут примерно то же, что и я.

Когда происходит что-то подобное, ты просто пытаешься оставить как можно больше хороших дней и как можно меньше плохих. И ты как бы возвращаешься к рутине, к привычкам, зная, что в некоторые дни не будет мотивации ничего делать. В некоторые дни ты будешь недоволен собой.

Но когда просыпаешься, думаешь: «Вот что я делаю сегодня. Встану, пройду через свой распорядок тренировок, сделаю то-то и то-то, и если все получится, то все получится. Если нет, то я сделал все, что мог», – поделился Винсент.

