Гэйб Винсент: «Мне показалось, что в «Бостоне» что-то происходит»

Бывший разыгрывающий « » в подкасте Джей Джей Редика признался, что время финала Восточной конференции против « » (4-3) ему показалось, что в команде соперника «что-то происходит».

«Во-первых, я считаю, что «Бостон» — чертовски хорошая команда, и она была чертовски хорошей командой последние два года. Тейтум и Браун создают много проблем защите.

Но честно говоря, мне показалось, что у них что-то происходит. Чтобы победить в этой лиге, нужно сделать очень много, и если вы не полностью настроены внутренне, это проявляется по-разному», – сказал Винсент.

По окончании сезона Винсент перешел в « », подписав 3-летний контракт на 33 млн долларов.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам