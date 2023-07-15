Гэйб Винсент: «Мне показалось, что в «Бостоне» что-то происходит»
Бывший разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент в подкасте Джей Джей Редика признался, что время финала Восточной конференции против «Бостона» (4-3) ему показалось, что в команде соперника «что-то происходит».
«Во-первых, я считаю, что «Бостон» — чертовски хорошая команда, и она была чертовски хорошей командой последние два года. Тейтум и Браун создают много проблем защите.
Но честно говоря, мне показалось, что у них что-то происходит. Чтобы победить в этой лиге, нужно сделать очень много, и если вы не полностью настроены внутренне, это проявляется по-разному», – сказал Винсент.
По окончании сезона Винсент перешел в «Лейкерс», подписав 3-летний контракт на 33 млн долларов.
На мой взгляд тупизм в Миннесоте, Портленде, Шарлотт и прочих командах из подвала таблицы последних лет. В Бостоне не всё в порядке, это правда, но тупизмом называть это - как минимум странно.
Дрочат на Тейтума с Брауном уже который год, а все бестолку.
Если они еще Брауна контракт под 60 миллионов в год подпишут - это будет полный аут, команду можно будет хоронить на годы вперед!