Гэйб Винсент: «Мне показалось, что в «Бостоне» что-то происходит»

Теги Бостон Лейкерс Майами НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент в подкасте Джей Джей Редика признался, что время финала Восточной конференции против «Бостона» (4-3) ему показалось, что в команде соперника «что-то происходит».

«Во-первых, я считаю, что «Бостон» — чертовски хорошая команда, и она была чертовски хорошей командой последние два года. Тейтум и Браун создают много проблем защите.

Но честно говоря, мне показалось, что у них что-то происходит. Чтобы победить в этой лиге, нужно сделать очень много, и если вы не полностью настроены внутренне, это проявляется по-разному», – сказал Винсент.

По окончании сезона Винсент перешел в «Лейкерс», подписав 3-летний контракт на 33 млн долларов.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

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5 комментариев

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Артём Голобородько
Ответ Отец Мельдоний
Тупизм там происходит, ничего более! Дрочат на Тейтума с Брауном уже который год, а все бестолку. Если они еще Брауна контракт под 60 миллионов в год подпишут - это будет полный аут, команду можно будет хоронить на годы вперед!
С каких пор постоянное участие в финалах конференции стало тупизмом? Просто интересно.

На мой взгляд тупизм в Миннесоте, Портленде, Шарлотт и прочих командах из подвала таблицы последних лет. В Бостоне не всё в порядке, это правда, но тупизмом называть это - как минимум странно.
+8
-2
+6
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Answer1
Ответ Tim Timson
откуда Гейб знает что нужно , чтобы победить в этой лиге?)..
Внимательно слушал Райли и Спо
+7
-2
+5
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Отец Мельдоний
Тупизм там происходит, ничего более!
Дрочат на Тейтума с Брауном уже который год, а все бестолку.
Если они еще Брауна контракт под 60 миллионов в год подпишут - это будет полный аут, команду можно будет хоронить на годы вперед!
+5
-5
0
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Tim Timson
откуда Гейб знает что нужно , чтобы победить в этой лиге?)..
+2
-2
0
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Tim Timson
Ответ Answer1
Внимательно слушал Райли и Спо
рассказам этим больше 10 лет ))
0
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