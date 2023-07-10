Гэйб Винсент рассказал, почему решил перейти в «Лейкерс»

Разыгрывающий « » объяснил, почему выбрал «озерников» после выхода на рынок свободных агентов.

Защитник поделился, что «хотел бороться за чемпионство», а также отметил преимущества проживания ближе к дому, в котором он вырос, приводит слова баскетболиста обозреватель Йован Буха.

Винсент провел детство в городе Модесто, Калифорния.

Разыгрывающий провел предыдущие четыре сезона за « ». Минувший сезон стал лучшим в карьере защитника – 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч.

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