Гэйб Винсент рассказал, почему решил перейти в «Лейкерс»

Теги Лейкерс Майами НБА Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент объяснил, почему выбрал «озерников» после выхода на рынок свободных агентов.

Защитник поделился, что «хотел бороться за чемпионство», а также отметил преимущества проживания ближе к дому, в котором он вырос, приводит слова баскетболиста обозреватель Йован Буха.

Винсент провел детство в городе Модесто, Калифорния.

Разыгрывающий провел предыдущие четыре сезона за «Майами». Минувший сезон стал лучшим в карьере защитника – 9,4 очка, 2,1 подбора и 2,5 передачи за 25,9 минуты в среднем за матч.

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1 комментарий

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serginn
Т.е. в Маями он не боролся за чемпионство, а так, груши околачивал? И эти байки про "поближе к дому", как будто он студент первокурсник, только оторванный от мамкиной сиськи. Говори прямо, хочу бабла, но не в совсем мертвой команде, по крайней мере честно будет.
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