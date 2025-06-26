Билл Симмонс о «Новом Орлеане»: «Один из пяти самых глупых обменов этого десятилетия»
Билл Симмонс раскритиковал обмен «Нового Орлеана» с «Атлантой».
«Вот в этот момент я потерял рассудок. Я отключился. Я так рад, что НБА все еще способна давать нам такие эмоции. «Атланта» должна быть безумно счастлива. Типа: «Нам нужно всего лишь спуститься на 10 позиций, и мы получим незащищенный пик?»
Это один из пяти самых глупых обменов этого десятилетия. Я потерял дар речи. Я просто не могу в это поверить. И кто это совершил? Это наш парень Джо Дюмарс. Он просто отдал их незащищенный пик первого раунда», – сказал эксперт.
«Новый Орлеан» обменял 23-й пик и свой незащищенный пик в первом раунде драфта 2026 года на 13-й пик «Атланты».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1917 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Ringer в соцсети X
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