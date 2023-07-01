«Вашингтон» сохранил Кайла Кузму – 4 года и 102 млн долларов
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма заключил новое четырехлетнее соглашение с командой на 102 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в 30 млн долларов за сезон.
В прошедшей регулярке чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.
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