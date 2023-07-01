«Вашингтон» сохранил Кайла Кузму – 4 года и 102 млн долларов

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма заключил новое четырехлетнее соглашение с командой на 102 млн долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в 30 млн долларов за сезон.

В прошедшей регулярке чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия