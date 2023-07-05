Кайл Кузма покрасил волосы в голубой цвет

Теги НБА Вашингтон фото Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма продемонстрировал свою новую прическу голубого цвета.

Во вторник баскетболист посетил вечеринку бизнесмена Майкла Рубина, устроенную в честь Дня независимости. На вечеринке присутствовало около 350 знаменитостей, среди которых были Jay-Z, Бейонсе, Келли Роуленд, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Том Брэди, Килиан Мбаппе, Джеймс Харден и Девин Букер.

Этим летом Кузма заключил с «Вашингтоном» новое четырехлетнее соглашение на 102 млн долларов.

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13 комментариев

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Mr.BadGuy
Кто эти нонеймы которые влезли в кадр с Кузмой ?
+6
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rigobersong
жалкая пародия..

Неповторимий оригинал: https://ibb.co/XVQytm8
+3
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FaithDevotion
Ответ rigobersong
жалкая пародия.. Неповторимий оригинал: https://ibb.co/XVQytm8
Ну перекрасил и перекрасил
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Футболшоу
ужасно выглядит
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Tim Timson
на Эминема похож. а вот 3д очки зря спёр)
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hodor 12
Судя по фоткам " голубой " это не только цвет волос..
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Сергей Ёлкин
какой то Алишер
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Maxim Dyukanov
Кому не по фиг?!
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Вадим flanec
Выглядят как пациенты мед клиники, все в белой пижаме))
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quznez
Ди Каприо: "что я тут с этими Эдиками делаю, где тёлки?"
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Дмитрий Жуков
Ответ rigobersong
жалкая пародия.. Неповторимий оригинал: https://ibb.co/XVQytm8
Ну так он на второй фотографии рядом с ним))
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