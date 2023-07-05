Кайл Кузма покрасил волосы в голубой цвет

Форвард « » продемонстрировал свою новую прическу голубого цвета.

Во вторник баскетболист посетил вечеринку бизнесмена Майкла Рубина, устроенную в честь Дня независимости. На вечеринке присутствовало около 350 знаменитостей, среди которых были Jay-Z, Бейонсе, Келли Роуленд, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Леонардо Ди Каприо, Том Брэди, Килиан Мбаппе, Джеймс Харден и Девин Букер.

Этим летом Кузма заключил с «Вашингтоном» новое четырехлетнее соглашение на 102 млн долларов.

Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола