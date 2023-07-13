29 очков Лестера Киньонеса не спасли «Уорриорз» от поражения в матче Летней лиги против «Далласа»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА видео Летняя лига НБА Лестер Киньонес Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Лестер Киньонес стал самым результативным игроком встречи с «Далласом» (96:98 OT).

Киньонес отметился 29 очками, 7 подборами и 5 результативными передачами.

За 37 минут на паркете защитник реализовал 8 из 23 с игры (2 из 10 трехочковых) и 11 из 15 с линии.

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3 комментария

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Олег Кайзер
Ответ Cash_flow
В семье Уорриорз появился новый сплэш-брат
Судя по проценту попадания-не брат, а какой-то очень дальний родственник.
+6
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Cash_flow
Ответ Олег Кайзер
Судя по проценту попадания-не брат, а какой-то очень дальний родственник.
Это первый его матч в летней лиге с плохой бросковой линейкой. В первых двух были 21 очко, 8/16 fg и 5/9 трёхи, а также 26 очков 10/16 fg и 5/8 трёхи
+3
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Cash_flow
В семье Уорриорз появился новый сплэш-брат
+1
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0
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