29 очков Лестера Киньонеса не спасли «Уорриорз» от поражения в матче Летней лиги против «Далласа»

Защитник « » стал самым результативным игроком встречи с « » (96:98 OT).

Киньонес отметился 29 очками, 7 подборами и 5 результативными передачами.

За 37 минут на паркете защитник реализовал 8 из 23 с игры (2 из 10 трехочковых) и 11 из 15 с линии.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался