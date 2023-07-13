29 очков Лестера Киньонеса не спасли «Уорриорз» от поражения в матче Летней лиги против «Далласа»
Защитник «Голден Стэйт» Лестер Киньонес стал самым результативным игроком встречи с «Далласом» (96:98 OT).
Киньонес отметился 29 очками, 7 подборами и 5 результативными передачами.
За 37 минут на паркете защитник реализовал 8 из 23 с игры (2 из 10 трехочковых) и 11 из 15 с линии.
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