«Панатинаикос» расстался с Мэттом Томасом и Димитриосом Аграванисом

« » объявил о расставании с атакующим защитником (28 лет, 193 см) и тяжелым форвардом Димитриосом Аграванисом (28 лет, 208 см).

У обоих игроков в контрактах была опция команды, которую можно было использовать до 15 июля. «Панатинаикос» решил не продлевать соглашения.

Томас перешел в «Пао» в середине сезона-2022/23. В 10 матчах за команду он набирал в среднем 8,1 очка и 2,0 подбора. Томас не мог играть в греческой лиге из-за лимита легионеров.

Аграванис сыграл всего четыре матча в , набирая в среднем 0,8 очка и 2,5 подбора. Показатели в чемпионате Греции – 8,2 очка и 4,1 подбора.