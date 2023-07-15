«Панатинаикос» расстался с Мэттом Томасом и Димитриосом Аграванисом
«Панатинаикос» объявил о расставании с атакующим защитником Мэттом Томасом (28 лет, 193 см) и тяжелым форвардом Димитриосом Аграванисом (28 лет, 208 см).
У обоих игроков в контрактах была опция команды, которую можно было использовать до 15 июля. «Панатинаикос» решил не продлевать соглашения.
Томас перешел в «Пао» в середине сезона-2022/23. В 10 матчах за команду он набирал в среднем 8,1 очка и 2,0 подбора. Томас не мог играть в греческой лиге из-за лимита легионеров.
Аграванис сыграл всего четыре матча в Евролиге, набирая в среднем 0,8 очка и 2,5 подбора. Показатели в чемпионате Греции – 8,2 очка и 4,1 подбора.
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