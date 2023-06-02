Горан Драгич: «Хочу завершить карьеру в «Майами»

Разыгрывающий Горан Драгич признался, что хотел бы завершить карьеру в «Майами».

Словенец провел 6 полных сезонов в майке «Хит», в 2018 году он стал участником Матча всех звезд, в 2020 – вышел в финал .

«Я живу здесь. Мои дети живут здесь. Так что, когда придет время завершить карьеру, безусловно, хотел бы закончить ее в « ».

Это мой дом. Я провел здесь невероятные семь лет. Я люблю всех игроков, всех людей в офисе, тренера О (Октавио Де Ла Грана), тренера Спо ( ), тренера Куинни ( ). Эти ребята дали мне все. Это город, в котором я вижу себя в будущем, так что да, почему бы и нет?» – сказал Драгич.

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