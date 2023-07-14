Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс может совершить историческое достижение в сезоне-2023/24.

«Если « » станут чемпионами в следующем году и Леброн будет играть на том же уровне, что и в этом году – а я считаю, что он был лучшим игроком команды – это будет величайшим достижением в истории НБА.

Если ты сможешь стать лучшим игроком команды-чемпиона в свой 21-й сезон в лиге, то это, по крайней мере, станет аргументом в пользу величайшего достижения в истории профессионального баскетбола», – заявил Райт в эфире First Things First.

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