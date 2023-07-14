Ник Райт: «Если «Лейкерс» станут чемпионами в следующем году, и Леброн будет играть на том же уровне, это станет аргументом в пользу величайшего достижения в истории баскетбола»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Ник Райт Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс может совершить историческое достижение в сезоне-2023/24.

«Если «Лейкерс» станут чемпионами в следующем году и Леброн будет играть на том же уровне, что и в этом году – а я считаю, что он был лучшим игроком команды – это будет величайшим достижением в истории НБА.

Если ты сможешь стать лучшим игроком команды-чемпиона в свой 21-й сезон в лиге, то это, по крайней мере, станет аргументом в пользу величайшего достижения в истории профессионального баскетбола», – заявил Райт в эфире First Things First.

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24 комментария

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Костя Кот
они не станут чемпионами в следкющем году
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Василий Массанов
Ответ Stranfio
То что Леброн уникум это факт, в целом озёрники и правда усилились в это межсезонье и сохранив тех, кого хотели. Так что шансы на победу в сезоне 2023-2024 у них есть, получится не знаю.Слишком будет жесткая конкуренция что со стороны Санс, которые идут ва-банк, ГСВ ,которые заряжены и это чуть ли не последний заезд на чемпионство и еще пара команд, так что как в итоге получится будет интересно.Посмотрим.
Хоть бы для приличия Денвер упомянул.
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Cubs-V
Ответ Tim Timson
мне).. Леброн в 5ке
Ну ты написал, что это очевидно. А по факту это субъективно.
+7
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Tim Timson
каждый год ему это говорят. очевидно же что лучший МДжэй, а Леброна к аппарату жизнеобеспечения подключают так то Саванна то эксперты)
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NikolayOss
Кто о чём, а Ник Вронг всегда говорит об одном и несёт похуже Перка.
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Ali Kurainov 2.0
"Леброн будет играть на том же уровне" "Если ты сможешь стать лучшим игроком команды-чемпиона"
Леброн не был лучшим игроком лал в этом сезоне. Дэвис вытащил серию против гсв, чтобы Лебруша в 4 четвертях против Наггетс посыпался
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Cubs-V
Ответ Tim Timson
любое мнение субьективно.. понимаю что поколению МДжея было бы сейчас тяжело в атлетизме возможно и пулянии, но характером это были несгибаемые воины против нынешних кексов.. Майкл, Берд, Мэджик, Шак, Хаким, Робинсон, Данкан, Кемп, Мэлоун...куча других.. все в одном поколении и какие крутые.. )
Берд и Данкан прям одного поколения...
Леброну в 80-90 было бы намного проще, чем в 00-10-х. Там не было зонной защиты. А его физика превосходила многих, вкупе с баскетбольным IQ. Мэджик на максималках.
+4
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Cubs-V
Ответ ПП ПП
Стоит учесть и то что там не было такого паитета перед звездами. И защищались там намного жесче. Да он бы там был крут- но вряд ли сыграл бы столько без травм.
Где не было защиты? В 00-х?
Эта эра защитной НБА. Гибрид зоны с "перноналкой".
Чего не было в 80-90-хх.
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Stranfio
То что Леброн уникум это факт, в целом озёрники и правда усилились в это межсезонье и сохранив тех, кого хотели. Так что шансы на победу в сезоне 2023-2024 у них есть, получится не знаю.Слишком будет жесткая конкуренция что со стороны Санс, которые идут ва-банк, ГСВ ,которые заряжены и это чуть ли не последний заезд на чемпионство и еще пара команд, так что как в итоге получится будет интересно.Посмотрим.
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Insamo217
вот когда станут тогда и поговорим
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Сергей Пузанков
Сколько лет уже этим инсинуациям. Вот это бы сделать Леброну, чтобы приблизиться к Майклу, вот то бы сделать. Чувак просто блин играет на запредельном уровне. Если без травм особых, то 40к очков пробьёт в этом сезоне. Наслаждайтесь. Хватит ему какие-то условия ставить, вы не в том положении.
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Analjinn
Станет конечно, только вот это офигенное если.
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
Берд и Данкан прям одного поколения... Леброну в 80-90 было бы намного проще, чем в 00-10-х. Там не было зонной защиты. А его физика превосходила многих, вкупе с баскетбольным IQ. Мэджик на максималках.
что придираешься не пойму? так или иначе Данкан мостик между поколениями, столько играл. равно как и Леброн между ним и нынешними
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Cubs-V
Ответ Tim Timson
что придираешься не пойму? так или иначе Данкан мостик между поколениями, столько играл. равно как и Леброн между ним и нынешними
Не придираюсь. Они совершенно разные.
Как и разные Леброн с МДж
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Tim Timson
Ответ Сергей Пузанков
ничего себе вы в одно поколение запихнули Данкана 76 года рождения и Бёрда 56-го. Ни с Данканом ни с Шаком Бёрд на одной площадке не встречался. А вот Леброн поиграл с обоими, с кем-то в финале рубился трижды, с кем-то даже в Кливленде годик (или два?) вместе побегал.
все так.. но мы о роли личности в истории, позволил себе Данкана великого закинуть к великим. с Адмиралом чемпионом был, а тот играл со всеми кто в списке)
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ПП ПП
Ответ Cubs-V
Берд и Данкан прям одного поколения... Леброну в 80-90 было бы намного проще, чем в 00-10-х. Там не было зонной защиты. А его физика превосходила многих, вкупе с баскетбольным IQ. Мэджик на максималках.
Стоит учесть и то что там не было такого паитета перед звездами. И защищались там намного жесче. Да он бы там был крут- но вряд ли сыграл бы столько без травм.
0
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