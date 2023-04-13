Ник Райт: «Лейкерс» станут чемпионами, обыграв «Филадельфию»
Эксперт Ник Райт поделился мнением, что «Лейкерс» станут чемпионами НБА, обыграв «Филадельфию» в шести матчах.
«Cиксерс» за семь встреч пройдут «Бостон», «Милуоки» в шести матчах обыграет «Кливленд».
На западе «Финикс» в пяти матчах обыграет и «Клипперс», и «Наггетс. «Сакраменто» в седьмой встрече пройдет «Голден Стэйт», но уступит «Лейкерс» тоже в семи.
И «Филадельфия», и «Лейкерс» пройдут своих визави в шести матчах. Наконец, «озерники» добудут чемпионство в шестой игре с «Сиксерс», – сказал Райт в эфире First Things First.
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