Ник Райт: «Лейкерс» станут чемпионами, обыграв «Филадельфию»

Эксперт Ник Райт поделился мнением, что «Лейкерс» станут чемпионами , обыграв «Филадельфию» в шести матчах.

«Cиксерс» за семь встреч пройдут « », «Милуоки» в шести матчах обыграет «Кливленд».

На западе « » в пяти матчах обыграет и «Клипперс», и «Наггетс. «Сакраменто» в седьмой встрече пройдет «Голден Стэйт», но уступит « » тоже в семи.

И « », и «Лейкерс» пройдут своих визави в шести матчах. Наконец, «озерники» добудут чемпионство в шестой игре с «Сиксерс», – сказал Райт в эфире First Things First.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки