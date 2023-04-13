Ник Райт: «Лейкерс» станут чемпионами, обыграв «Филадельфию»

Теги Бостон Лейкерс Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Ник Райт Баскетбол

Эксперт Ник Райт поделился мнением, что «Лейкерс» станут чемпионами НБА, обыграв «Филадельфию» в шести матчах.

«Cиксерс» за семь встреч пройдут «Бостон», «Милуоки» в шести матчах обыграет «Кливленд».

На западе «Финикс» в пяти матчах обыграет и «Клипперс», и «Наггетс. «Сакраменто» в седьмой встрече пройдет «Голден Стэйт», но уступит «Лейкерс» тоже в семи.

И «Филадельфия», и «Лейкерс» пройдут своих визави в шести матчах. Наконец, «озерники» добудут чемпионство в шестой игре с «Сиксерс», – сказал Райт в эфире First Things First.

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12 комментариев

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The_Trooper
Любая сумма!
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Mikael Rikhard
вот наглядное пособие о вреде легалайза
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whoisme
Или все хотят долю в каком-то леброновском бизнесе или мы что-то не знаем? Просто в упор не вижу титул у них. Уставший дед, стекло и куча ролевиков без опыта посыпались уже с помятой Мини. Если нет сценария, то о каком титуле речь?
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Mr.BadGuy
Чоткий анализ. Все по делу
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ArizonaCactus
Блин, ну это уже не смешно... Все эксперты НБА обязаны встать на учет в наркодиспансер! И сдавать мочу перед эфиром!!
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shooter77
И вот ЭТО у них эксперты)
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Kira_B
забористый у него шалфей :)))
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Олег Иванов
Да, нет.Аналлитег всё перепутал.
Это Детройт станет чемпионом, обыграв Хьюстон.
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mibX
Продолжение конкурса "Кто придумает более бредовый прогноз, чтобы взбудоражить остальных и привлечь внимание"
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Artur Prokopchuk
я конечно понимаю, что недоэсперты всегда пиарят Леброна и Лейкерс, но последние вбросы про то, что Лейкерс претендуют на гайки... Это уже за гранью всего.
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Иван Копнин
ребята, Хьюстон выйграет чемпионат победив детроит
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Ivanauskas1976
Ага, когда земля наткнется на небесную ось...
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