Майк Браун о Брансоне: «Он не получает достаточно признания. Когда обсуждают MVP, я никогда не слышу имени Джейлена»
Браун считает, что Брансон должен быть в топе списка кандидатов на MVP.
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил недостаток внимания к звезде «Никс» Джейлену Брансону в контексте получения награды MVP.
«Он не получает достаточно признания. Когда говорят об MVP, упоминается много достойных кандидатов, но я никогда не слышу имени Джейлена. А ведь его статистика говорит сама за себя», – заявил Браун.
Брансон проводит второй по результативности сезон карьеры, набирая в среднем 28,3 очка (48% с игры, 37,6% из-за дуги) и занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров сезона.
Его «Нью-Йорк» идет на 2-м Восточной конференции с результатом 18-7, а 17 декабря сыграет с «Сан-Антонио» в финале Кубка НБА.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
