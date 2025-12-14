Майк Браун о Брансоне: «Он не получает достаточно признания. Когда обсуждают MVP, я никогда не слышу имени Джейлена»

Браун считает, что Брансон должен быть в топе списка кандидатов на MVP.

Главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун отметил недостаток внимания к звезде «Никс» Джейлену Брансону в контексте получения награды MVP.

«Он не получает достаточно признания. Когда говорят об MVP, упоминается много достойных кандидатов, но я никогда не слышу имени Джейлена. А ведь его статистика говорит сама за себя», – заявил Браун.

Брансон проводит второй по результативности сезон карьеры, набирая в среднем 28,3 очка (48% с игры, 37,6% из-за дуги) и занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Его «Нью-Йорк» идет на 2-м Восточной конференции с результатом 18-7, а 17 декабря сыграет с «Сан-Антонио» в финале Кубка НБА.