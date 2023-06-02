Ник Райт: «Если Батлер станет чемпионом в этом году, он обойдет Хардена в списке 10 лучших игроков НБА за последние 20 лет»

Теги Майами Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джимми Батлер Ник Райт Баскетбол

Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что если форвард «Майами» Джимми Батлер станет чемпионом в этом году, он обойдет разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена в списке 10 лучших игроков, задрафтованных в последние две декады.

«Если Джимми Батлер выиграет этот титул, он обойдет Джеймса Хардена в списке 10 лучших парней, пришедших в лигу за последние 20 лет. Все чемпионства имеют разную ценность. Это кольцо будет значить очень много», – сказал Райт в эфире First Things First.

Харден 10 раз становился участником Матча всех звезд, трижды лучшим бомбардиром НБА, 7 раз входил в символическую сборную сезона. В сезоне-2017/18 он был признан самым ценным игроком лиги.

Батлер имеет в активе 6 Матчей звезд, 5 попаданий в символическую сборную, 5 – в защитную, а также звание MVP финала Восточной конференции-2022/23.

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15 комментариев

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Нику кажись в детстве из игрушек давали только кубик-рубика или из палок собирать домики. Постоянно как не наткнусь, то пирамиды, до квадраты какие-то, какая-то необычная фиксация на геометрических фигурах
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Insamo217
так то оно конечно всё так, но последние 5 игр в плейофф у Джимбо 4 поражения 21 очко в среднем на 40% с игры и показатель +- минус 10. Жалко конечно, но похоже, что у Батлера просто закончились силы(
+8
0
+8
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Nikita Shevchenko
порядком поднадоедать уже начинает Джимбо "выкладываюсь только в ПО". Надеюсь, Йокич заберёт и титул и MVP финала, достали понторезы.
+8
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Донован хозяин НБА
Ответ Insamo217
так то оно конечно всё так, но последние 5 игр в плейофф у Джимбо 4 поражения 21 очко в среднем на 40% с игры и показатель +- минус 10. Жалко конечно, но похоже, что у Батлера просто закончились силы(
У Джимми сказывается травма в первом матче с НЙ.
Он до сих пор периодически включается на 100%, но не может так играть на протяжении всех 48 минут, как с Милуоки
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Сел в машину и сгорел
что за список такой? если речь про последние двадцать лет, то где Данкан, Новицки? Первый топовый оборонец, 4 раза чемпион + ещё поражение в финале, два МВП, у второго два финала, МВП, чемпионство. Зато вместо них Харден и Рассел есть, у которых по одному ВП и один совместный финал, и то там ещё КД был. Да и Крис Пол явно уступает Данкану и Новицки
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ты не прав
В какой вселенной Кавай может быть ниже Пола? Он, конечно, травмат, но хотя бы пару раз переживал пост сезон полностью
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pele_kan
но есть один нюанс...
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AEZAKMI228
я бы йокича с сп3 местами поменял
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leon01
А он ещё в 10 и лучших?? Ну и дела
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