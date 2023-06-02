Ник Райт: «Если Батлер станет чемпионом в этом году, он обойдет Хардена в списке 10 лучших игроков НБА за последние 20 лет»
Эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что если форвард «Майами» Джимми Батлер станет чемпионом в этом году, он обойдет разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена в списке 10 лучших игроков, задрафтованных в последние две декады.
«Если Джимми Батлер выиграет этот титул, он обойдет Джеймса Хардена в списке 10 лучших парней, пришедших в лигу за последние 20 лет. Все чемпионства имеют разную ценность. Это кольцо будет значить очень много», – сказал Райт в эфире First Things First.
Харден 10 раз становился участником Матча всех звезд, трижды лучшим бомбардиром НБА, 7 раз входил в символическую сборную сезона. В сезоне-2017/18 он был признан самым ценным игроком лиги.
Батлер имеет в активе 6 Матчей звезд, 5 попаданий в символическую сборную, 5 – в защитную, а также звание MVP финала Восточной конференции-2022/23.
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