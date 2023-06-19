«Худший владелец в лиге за 15 лет». Ник Райт считает провал Майкла Джордана в «Шарлотт» подпортил его репутацию величайшего игрока

Теги Майкл Джордан Шарлотт Чикаго НБА Ник Райт Баскетбол

Известный спортивный эксперт Ник Райт считает, что провал Майкл Джордана как владельца «Шарлотт» подпортил его репутацию величайшего игрока в истории НБА.

«Всю мою жизнь, когда речь шла о Майкле Джордане, величайшем игроке всех времен, в том числе говорили и о кроссовках, и о том, что круто быть лысым, и о маркетинге, и о логотипе Jumpman. Это была часть истории.

Таинственная сила Джордана была в том, что даже если в итоге будет кто-то лучше, чем Джордан, у него не будет всего этого.

Кроме того, если бы команда, владельцем которой является Джордан, стала династией, и если бы Джордан перешел с площадки во фронт-офис и они начали бы выигрывать чемпионаты, все бы сказали: «Вот видите, еще одна причина, почему он величайший в истории. Все, к чему он прикасается, превращается в золото».

Итак, с баскетбольной точки зрения он худший владелец в лиге за 15 лет. Это должно немного считаться. Либо мы должны убрать и все остальное», – заявил Райт.

Джордан продает мажоритарную часть «Шарлотт» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу за 3 млрд долларов. В 2010 году бывший баскетболист купил мажоритарный пакет акций клуба за 275 млн.

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6 комментариев

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Mikael Rikhard
Ответ Михаил Евдокимов
Так вроде он продает команду гораздо дороже, чем покупал, даже со всеми издержками он в огромном плюсе. Разве это не успех? Может как гейм менеджер он и не преуспел, но как бизнесмен - вполне. Многим еще и фору даст
НБА удалось урвать китайский рынок, ко всему прочему у них в США рынок акций очень спекулятивный, поэтому у команд НБА капитализация стала расти абсолютно неадекватно. здесь нет ничьей заслуги.

у Шарлотт действительно хреновое управление. стратегии вообще не было. в последние пару лет что-то начало появляться, но тут и же затухло с травмами лидеров. хотя город не такой уж и плохой, там стабильно растёт население в отличии от многих американских мегаполисов
+6
-1
+5
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Алексааандр
Ответ Михаил Евдокимов
Так вроде он продает команду гораздо дороже, чем покупал, даже со всеми издержками он в огромном плюсе. Разве это не успех? Может как гейм менеджер он и не преуспел, но как бизнесмен - вполне. Многим еще и фору даст
так в новости говорится с баскетбольной точки зрения, а не денежной
+5
-2
+3
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Михаил Евдокимов
Ответ Mikael Rikhard
НБА удалось урвать китайский рынок, ко всему прочему у них в США рынок акций очень спекулятивный, поэтому у команд НБА капитализация стала расти абсолютно неадекватно. здесь нет ничьей заслуги. у Шарлотт действительно хреновое управление. стратегии вообще не было. в последние пару лет что-то начало появляться, но тут и же затухло с травмами лидеров. хотя город не такой уж и плохой, там стабильно растёт население в отличии от многих американских мегаполисов
можно сказать нет заслуги, а можно сказать, что он предполагал, что будет рост , несмотря на любое управление, просто потому что китай, спекуляции и прочее. Однозначно не скажешь, но результат есть результат
+2
0
+2
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Иван Копнин
Ответ Алексааандр
так в новости говорится с баскетбольной точки зрения, а не денежной
а причём здесь владелец, и менеджер команды
+1
0
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Красный чай
Каким образом? Это как бы абсолютно разные вещи, да и про худшего владельца весьма спорно, глупое хейтерское мнение вообщем.
+5
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