«Худший владелец в лиге за 15 лет». Ник Райт считает провал Майкла Джордана в «Шарлотт» подпортил его репутацию величайшего игрока

Известный спортивный эксперт Ник Райт считает, что провал как владельца «Шарлотт» подпортил его репутацию величайшего игрока в истории .

«Всю мою жизнь, когда речь шла о Майкле Джордане, величайшем игроке всех времен, в том числе говорили и о кроссовках, и о том, что круто быть лысым, и о маркетинге, и о логотипе Jumpman. Это была часть истории.

Таинственная сила Джордана была в том, что даже если в итоге будет кто-то лучше, чем Джордан, у него не будет всего этого.

Кроме того, если бы команда, владельцем которой является Джордан, стала династией, и если бы Джордан перешел с площадки во фронт-офис и они начали бы выигрывать чемпионаты, все бы сказали: «Вот видите, еще одна причина, почему он величайший в истории. Все, к чему он прикасается, превращается в золото».

Итак, с баскетбольной точки зрения он худший владелец в лиге за 15 лет. Это должно немного считаться. Либо мы должны убрать и все остальное», – заявил Райт.

Джордан продает мажоритарную часть « » Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу за 3 млрд долларов. В 2010 году бывший баскетболист купил мажоритарный пакет акций клуба за 275 млн.

«Обувь – это просто обувь, пока ее никто не надел». Бен Аффлек прикасается к величию Джордана в фильме «Air»