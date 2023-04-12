Горан Драгич: «Барса», «Реал» и «Эфес» могли бы соперничать с командами НБА»

Разыгрывающий « » и сборной Словении Горан Драгич назвал три клуба , которые могли бы играть в НБА.

«Нужно учитывать, что команды Евролиги не привыкли играть в таком высоком темпе. Безусловно, такие топ-команды, как «Барса», « » и « », могли бы соперничать с командами НБА, но не знаю, сколько побед они одержали бы за сезон. Сложно сказать.

Но звучит интересно, я бы на это посмотрел, это пошло бы на пользу баскетболу. У НБА жестокий график, не знаю, как это можно устроить. Мы ездили играть в Париж в январе, и это было тяжело», – признался Драгич.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама