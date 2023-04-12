Горан Драгич: «Барса», «Реал» и «Эфес» могли бы соперничать с командами НБА»

Теги Милуоки Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Барселона Реал НБА Горан Драгич Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» и сборной Словении Горан Драгич назвал три клуба Евролиги, которые могли бы играть в НБА.

«Нужно учитывать, что команды Евролиги не привыкли играть в таком высоком темпе. Безусловно, такие топ-команды, как «Барса», «Реал» и «Эфес», могли бы соперничать с командами НБА, но не знаю, сколько побед они одержали бы за сезон. Сложно сказать.

Но звучит интересно, я бы на это посмотрел, это пошло бы на пользу баскетболу. У НБА жестокий график, не знаю, как это можно устроить. Мы ездили играть в Париж в январе, и это было тяжело», – признался Драгич.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Reader7
Ну почему же, в плей-ин попасть вполне могли бы
Нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tolball
Разве что в футбол и на пивном фестивале...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Laden
Ну, Анадолу, в этом сезоне даже с командами Евролиги конкуренцию не выдержал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6LACK
Ну если только за Венбаньяму
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reader7
Ответ Сергей Орлов
При всей любви к европейскому баскетболу - не могли бы. Просто пропасть в уровне игроков.
Ну почему же, в плей-ин попасть вполне могли бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
в танкинге – несомненно

сас, рокетс и пистонс уже трясутся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
При всей любви к европейскому баскетболу - не могли бы. Просто пропасть в уровне игроков.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий