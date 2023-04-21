Горан Драгич: «Знал Луку Дончича еще совсем малышом»

Теги Даллас Милуоки НБА Горан Драгич Лука Дончич Баскетбол

Защитник «Милуоки» Горан Драгич рассказал, что поневоле познакомился со звездным разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем еще задолго до первой встречи.

«Когда мне было 15 лет, я подписал свой первый профессиональный контракт. Моим наставником был Саша Дончич, отец Луки. Я знал Луку, когда он был еще ребенком, малышом. Ползал все там, полы протирал.

Не знаю, что еще можно сказать о Дончиче. С другой планеты. Думаю, он может стать лучшим игроком в истории. Лука еще очень молод, но если он сохранит здоровье и будет играть еще долго, верю, что к концу своей карьеры он может стать лучшим в истории», – сказал Драгич в интервью BasketNews.

Драгичу в начале мая исполнится 37 лет, Дончичу сейчас 24 года.

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6 комментариев

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xamer 9
Все равно до сих пор непонятно: раз они так давно знакомы, то почему Горан даже на минималку не подписался в Даллас?
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Aleksey Novikov
Лука это феномен!!!
Хочется, чтобы он вошёл в историю, как лучший белый игрок. У него для этого всё есть
+3
-1
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AT-55
Что значит "познакомился до встречи"?) Если ты видишь кого-то ребенком, то встречей это не считается?
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Freddy Durst
И мне 37 в сентябре....
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Jerry Rodrogha
Ответ xamer 9
Все равно до сих пор непонятно: раз они так давно знакомы, то почему Горан даже на минималку не подписался в Даллас?
Не предложили?
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