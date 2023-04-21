Горан Драгич: «Знал Луку Дончича еще совсем малышом»
Защитник «Милуоки» Горан Драгич рассказал, что поневоле познакомился со звездным разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем еще задолго до первой встречи.
«Когда мне было 15 лет, я подписал свой первый профессиональный контракт. Моим наставником был Саша Дончич, отец Луки. Я знал Луку, когда он был еще ребенком, малышом. Ползал все там, полы протирал.
Не знаю, что еще можно сказать о Дончиче. С другой планеты. Думаю, он может стать лучшим игроком в истории. Лука еще очень молод, но если он сохранит здоровье и будет играть еще долго, верю, что к концу своей карьеры он может стать лучшим в истории», – сказал Драгич в интервью BasketNews.
Драгичу в начале мая исполнится 37 лет, Дончичу сейчас 24 года.
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