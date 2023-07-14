Мэт Ишбия: «Мы собираемся побеждать во всем. Не верю, что можно чего-то добиться, будучи середняком»

Теги Финикс Джеймс Джонс НБА Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Мэтью Ишбия Баскетбол

Владелец «Финикса» Мэт Ишбия дал интервью ESPN, где рассказал о своем настрое на руководство командой.

«Мы собираемся побеждать во всем. Не верю, что можно чего-то добиться, будучи середняком. Я не такой», – отметил владелец по видеоконференции.

Сразу после покупки «Санз» Ишбия инициировал обмен Кевина Дюрэнта, затем не стал продлевать контракт с кабельным телевидением, а в прошлом месяце дал добро на усиление бэккорта атакующим защитником Брэдли Билом.

«Мне нравится положение, в котором оказались. Говорим о создании лучшей команды в НБА», – отмечает генеральный менеджер Джеймс Джонс.

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4 комментария

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lopek
Чем больше шкаф, тем громче падает
+8
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+8
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Алексей Ильин
Балмер 2.0
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Костя Кот
нападение конечно топ
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Made-in-Russia
NBA 2k в реально жизни.
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