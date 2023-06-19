Крис Пол: «Еще вчера разговаривал с генменеджером. Мэт Ишбия и Айзейя Томас, должно быть, решили пойти другим путем»

Разыгрывающий Крис Пол дал интервью The New York Times.

Пол был в самолете по пути в Нью-Йорк, когда его 14-летний сын сообщил ему новость об обмене в « ».

– Это тяжело. Серьезно, это часть бизнеса, и ты понимаешь, что никто тебе ничего не должен. Не важно, как ты с ними общаешься или что ты делаешь, ты понимаешь, что в этом бизнесе никто тебе ничего не должен, как и должно быть.

Но когда все происходит, и мой сын пишет мне, я понимаю, что, знаете, Мэт и , я думаю, просто хотели пойти в другом направлении.

– Значит, вы узнали об этом, потому что ваш сын написал вам сообщение? Это не ваш агент написал вам, и не Мэт Ишбия. Что пронеслось у вас в голове, когда вы получили сообщение?

– Я показал свой телефон жене. Потому что я еще вчера разговаривал с Джеймсом Джонсом (генменеджером «Санз» – прим.).

– Дал ли Джеймс Джонс понять, что все к этому идет? Насколько вас удивило сообщение от вашего сына?

(Пол сделал паузу)

– Я был удивлен.

– Вижу по вашему лицу, что вы сейчас стараетесь не наговорить много лишнего.

– Нет, потому что, как я уже сказал, все так, как есть. Мэт и Айзейя, должно быть, хотели пойти другим путем.

В феврале сообщалось, что Томас может занять должность во фронт-офисе организации, однако Ишбия в тот момент опроверг слух.

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