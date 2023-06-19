Крис Пол: «Еще вчера разговаривал с генменеджером. Мэт Ишбия и Айзейя Томас, должно быть, решили пойти другим путем»

Теги Айзейя Томас Крис Пол Финикс Джеймс Джонс НБА Вашингтон Мэтью Ишбия Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол дал интервью The New York Times.

Пол был в самолете по пути в Нью-Йорк, когда его 14-летний сын сообщил ему новость об обмене в «Вашингтон».

– Это тяжело. Серьезно, это часть бизнеса, и ты понимаешь, что никто тебе ничего не должен. Не важно, как ты с ними общаешься или что ты делаешь, ты понимаешь, что в этом бизнесе никто тебе ничего не должен, как и должно быть.

Но когда все происходит, и мой сын пишет мне, я понимаю, что, знаете, Мэт и Айзейя, я думаю, просто хотели пойти в другом направлении.

– Значит, вы узнали об этом, потому что ваш сын написал вам сообщение? Это не ваш агент написал вам, и не Мэт Ишбия. Что пронеслось у вас в голове, когда вы получили сообщение?

– Я показал свой телефон жене. Потому что я еще вчера разговаривал с Джеймсом Джонсом (генменеджером «Санз» – прим.).

– Дал ли Джеймс Джонс понять, что все к этому идет? Насколько вас удивило сообщение от вашего сына?

(Пол сделал паузу)

– Я был удивлен.

– Вижу по вашему лицу, что вы сейчас стараетесь не наговорить много лишнего.

– Нет, потому что, как я уже сказал, все так, как есть. Мэт и Айзейя, должно быть, хотели пойти другим путем.

В феврале сообщалось, что Томас может занять должность во фронт-офисе организации, однако Ишбия в тот момент опроверг слух.

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4 комментария

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Fronda
Конечно, Пол был удивлен. Вместо 15-ти миллионов получить в итоге 30 минимум. Тут просто не надо оценивать сделку хоть сколько-нибудь отрицательной для Криса вообще. Наоборот, по деньгам точно выигрыш. При этом еще не вечер. Вашингтон хочет с полной зарплатой отдать парня в Клипперс. И Клипперс не против. А последние для Пола, считай, как вторая родина.
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Alexander Permyakov
Ответ artcity
Вообще-то первым могли проинформировать, его а потом уже прессу. Что-то у меня сильные сомнения в Финиксе - одними деньгами в НБА путь к успеху не проложить.
Не забывайте, как работают инсайдеры и Водж в частности. Возможно, что Пол и был "проинформирован" (в классическом понимании этого слова) первым, только это уже не имело значения после бомбы от Воджа.
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