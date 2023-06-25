Мэт Ишбия: «Брэдли Бил – один из лучших игроков НБА. Невероятная трудовая этика, прекрасный характер и мышление чемпиона»
«Финикс» объявил о подписании атакующего защитника Брэдли Била, тяжелого форварда Айзейи Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.
Владелец команды Мэт Ишбия намерен стать чемпионом НБА в следующем сезоне.
«Мы рады приветствовать Брэдли, Джордана и Айзею в «Финиксе», продолжая строить одну из лучших организаций во всем спорте.
Брэдли Бил – один из лучших игроков НБА, он привнесет в нашу команду очень многое, включая невероятную трудовую этику, прекрасный характер и мышление чемпиона. Джордан и Айзейя, которые будут продолжать делать эту команду одной из лучших в лиге, добавляют в наш состав талант и универсальность.
Мы стремимся сделать «Финикс» чемпионом НБА, и я не могу не радоваться тому, что эта организация настроена на результат в грядущем сезоне», – сказал Ишбия.
Коллажи на стыке искусства и спорта – то, ради чего стоит заходить в интернет
Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала
Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023
Чувак в плоф выходил всего пару раз и то в качестве второй звезды, сначала тащил Джон, потом Вестбрук в соляру затащил, пока чемпион лечился.