Мэт Ишбия: «Брэдли Бил – один из лучших игроков НБА. Невероятная трудовая этика, прекрасный характер и мышление чемпиона»

«Финикс» объявил о подписании атакующего защитника , тяжелого форварда Айзейи Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.

Владелец команды Мэт Ишбия намерен стать чемпионом в следующем сезоне.

«Мы рады приветствовать Брэдли, Джордана и Айзею в « », продолжая строить одну из лучших организаций во всем спорте.

Брэдли Бил – один из лучших игроков НБА, он привнесет в нашу команду очень многое, включая невероятную трудовую этику, прекрасный характер и мышление чемпиона. Джордан и Айзейя, которые будут продолжать делать эту команду одной из лучших в лиге, добавляют в наш состав талант и универсальность.

Мы стремимся сделать «Финикс» чемпионом НБА, и я не могу не радоваться тому, что эта организация настроена на результат в грядущем сезоне», – сказал Ишбия.

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