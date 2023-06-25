Мэт Ишбия: «Брэдли Бил – один из лучших игроков НБА. Невероятная трудовая этика, прекрасный характер и мышление чемпиона»

Теги Финикс НБА Брэдли Бил Айзейя Тодд Джордан Гудвин Мэтью Ишбия Баскетбол

«Финикс» объявил о подписании атакующего защитника Брэдли Била, тяжелого форварда Айзейи Тодда и атакующего защитника Джордана Гудвина.

Владелец команды Мэт Ишбия намерен стать чемпионом НБА в следующем сезоне.

«Мы рады приветствовать Брэдли, Джордана и Айзею в «Финиксе», продолжая строить одну из лучших организаций во всем спорте.

Брэдли Бил – один из лучших игроков НБА, он привнесет в нашу команду очень многое, включая невероятную трудовую этику, прекрасный характер и мышление чемпиона. Джордан и Айзейя, которые будут продолжать делать эту команду одной из лучших в лиге, добавляют в наш состав талант и универсальность.

Мы стремимся сделать «Финикс» чемпионом НБА, и я не могу не радоваться тому, что эта организация настроена на результат в грядущем сезоне», – сказал Ишбия.

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2 комментария

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artem_71m
У меня кстати тоже мышление чемпиона. Много раз мыслил о том как выигрываю чемпионат НБА.... Может и меня подпишете?
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mr.kras
Интересно как это мышление чемпиона определяется?
Чувак в плоф выходил всего пару раз и то в качестве второй звезды, сначала тащил Джон, потом Вестбрук в соляру затащил, пока чемпион лечился.
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