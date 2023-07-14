Попадание Кобе Бафкина в концовке помогло «Атланте» взять верх над «Филадельфией»
«Атланта» в напряженной концовке обыграла «Филадельфию» в матче Летней лиги НБА (99:98).
«Хоукс» уступали в 11 очков по ходу заключительной четверти. Команда из Джорджии смогла сократить преимущество – последним попаданием с игры «Филадельфии» был трехочковый Теркавиона Смита за 7:28 до конца встречи. После этого «Сиксерс» набирали очки лишь с линии.
Грег Браун оформил два штрафных броска за 0:28 до конца – «76-е» повели «+1». За 12,4 секунды до конца разыгрывающий Кобе Бафкин завершил владение попаданием из-под кольца после контакта. «Сиксерс» устремились в последнюю атаку, Теркавион Смит не добросил до кольца броском на победу.
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