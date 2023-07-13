Скут Хендерсон пропустит остаток Летней лиги из-за травмы плеча

Новичок « » пропустит оставшиеся матчи Летней лиги из-за растяжения связок правого плеча, сообщает журналист Аарон Джей Фентресс со ссылкой на источник из .

Хендерсон получил травму во время третьей четверти матча с «Хьюстоном» (99:100) в минувшую пятницу. Он успел набрать 15 очков, 5 подборов и 6 передач. Изначально сообщалось, что возвращение игрока на паркет состоится «со дня на день».

Защитник был выбран под 3-м номером драфта-2023.

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю