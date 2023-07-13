Скут Хендерсон пропустит остаток Летней лиги из-за травмы плеча

Теги травмы Портленд НБА Летняя лига НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Новичок «Портленда» Скут Хендерсон пропустит оставшиеся матчи Летней лиги из-за растяжения связок правого плеча, сообщает журналист Аарон Джей Фентресс со ссылкой на источник из НБА.

Хендерсон получил травму во время третьей четверти матча с «Хьюстоном» (99:100) в минувшую пятницу. Он успел набрать 15 очков, 5 подборов и 6 передач. Изначально сообщалось, что возвращение игрока на паркет состоится «со дня на день».

Защитник был выбран под 3-м номером драфта-2023.

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2 комментария

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Деревенский Кобе
Надеюсь Портленд просто не хочет рисковать
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Андрей Калашников
шок! сломался не дрищ, а качок. как это так? ведь говорят, чтобы не ломаться, надо набирать массу????
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