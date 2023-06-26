«Барселона» предложила Сертачу Шанлы новый контракт с пониженной зарплатой

« » ведет переговоры с центровым Сертачом Шанлы (31 год, 212 см), передает Mundo Deportivo.

Контракт турецкого бигмэна истекает этим летом.

Сообщается, что новое предложение «Барселоны» идет на пониженных зарплатных условиях из-за неустойчивой финансовой ситуции клуба.

В прошедшем сезоне Евролиги Шанлы набирал в среднем 6,2 очка и 3,1 подбора за игру.

«Барселона» заняла последнее место в «Финале четырех», уступив «Реалу» и «Монако».

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