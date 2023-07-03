«Фенербахче» ведет переговоры с Сертачом Шанлы

« » ведет переговоры с центровым Сертачом Шанлы (31 год, 212 см), передает Eurohoops.

Стороны обговаривают условия двухлетнего контракта.

Контракт Шанлы с «Барселоной» подошел к концу этим летом.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб сделал турецкому бигмэну новое предложение с пониженной зарплатой.

В прошедшем сезоне Евролиги Шанлы набирал в среднем 6,2 очка и 3,1 подбора за игру.

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