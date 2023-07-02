Центровой «Сакраменто» (27 лет, 211 см) заключил новое соглашение с командой на 5 лет и 217 млн долларов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Cообщается, что зарплата за сезон-2023/24 будет пересмотрена, а 4 года добавлены к действующей сделке.

Литовец стал игроком «Кингз» перед дедлайном обменов в феврале 2022 года.

В минувшем сезоне центровой третий раз в карьере стал участником Матча всех звезд, а « » вышел в плей-офф впервые с 2006 года.

Показатели Сабониса в сезоне-2022/23: 19,1 очка, 12,3 подбора и 7,3 передачи при 61,5% с игры.

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