Бен Гордон заявил о своей невиновности по делу о нарушении порядка в магазине соков

Бывший игрок НБА Бен Гордон во вторник предстал перед судом в Стэмфорде, штат Коннектикут, в связи с инцидентом, который произошел в апреле этого года в магазине соков. 40-летний баскетболист заявил о своей невиновности.

Гордон был арестован после того, как начал вести себя неадекватно в магазине Juice Kings в Стэмфорде. По данным полиции, несколько человек позвонили в службу 911 и сообщили о «мужчине, которые ведет себя странно и агрессивно». Когда прибыли полицейские, Гордон продолжал вести себя неадекватно, им пришлось повалить его на землю и надеть наручники.

В кармане Гордона был обнаружен складной нож, а в рюкзаке — электрошокер и кастеты.

Гордон был арестован по обвинению в ношении опасного оружия, угрозе второй степени и неповиновении офицеру полиции, впоследствии освобожден под залог в 10 000 долларов.

После суда адвокат Гордона рассказал прессе, что баскетболист испытывал проблемы с психическим здоровьем после того, как ушел из НБА после сезона-2014/15.

«Страсть, которая была у него во время игры в баскетбол, все еще присутствует в нем, но после лиги трудно ориентироваться в водах, кишащих акулами. Но он делает все возможное и сейчас сосредоточил внимание на семье», – сказал адвокат.

«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей