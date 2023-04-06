Бен Гордон был арестован по обвинению в ношении оружия, угрозе второй степени и вмешательстве в действия офицера полиции

Бывший игрок НБА Бен Гордон был арестован по обвинению в хранении оружия и угрозах после того, как он начал вести себя неадекватно в магазине соков в штате Коннектикут, сообщает полиция округа.

Незадолго до 10 часов утра вторника несколько звонивших в службу 911 сообщили о «мужчине, ведущем себя агрессивным и странным образом» в магазине соков в Стэмфорде, сообщил в четверг помощник начальника полиции города Ричард Конклин.

Мужчина, которого опознали как Гордона, продолжал вести себя неадекватно, когда прибыли полицейские и попытались взять его под стражу, сказал Конклин.

В конце концов, офицеры усмирили Гордона и поместили его под арест. Они нашли складной нож, пристегнутый к карману Гордона, электрошокер и кастет в его рюкзаке.

Гордон был арестован по обвинению в ношении опасного оружия, угрозе второй степени и вмешательстве в действия офицера, впоследствии освобожден под залог в 10 000 долларов.

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