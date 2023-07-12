Никола Йокич – лучший игрок НБА по итогам ESPY

В среду, 12 июля, в Лос-Анджелесе состоится 31-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY.

Центровой « » победил в номинации «Лучший игрок НБА», сообщает NBA on ESPN.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами». Сербский бигмен стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

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