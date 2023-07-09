В сети появилось видео, как Никола Йокич занимается рафтингом. Другие участники скандируют «MVP»

В сети появилось видео, как центровой « » в Боснии сплавляется по реке на надувной лодке.

Другие участники сплава скандируют «MVP» в адрес сербского баскетболиста.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

Сербский бигмен стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

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Фото: твиттер-аккаунт @sarenaczoran.