В сети появилось видео, как Никола Йокич занимается рафтингом. Другие участники скандируют «MVP»
В сети появилось видео, как центровой «Денвера» Никола Йокич в Боснии сплавляется по реке на надувной лодке.
Другие участники сплава скандируют «MVP» в адрес сербского баскетболиста.
Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».
Сербский бигмен стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.
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Фото: твиттер-аккаунт @sarenaczoran.
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