«Панатинаикос» расстался с Матеушем Пониткой

« » объявил о расставании с (29 лет, 198 см).

Греческий клуб решил не продлевать соглашение с польским форвардом, который провел за команду один сезон.

Понитка был одним из самых стабильных игроков «Пао», набирая в среднем 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в . В регулярном чемпионате Греческой лиги он набирал 9,2 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи.

Ранее состав «Пао» покинули Пэрис Ли, Нэйт Уолтерс, Деррик Уильямс и Артурас Гудайтис.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было