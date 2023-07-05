«Панатинаикос» расстался с Матеушем Пониткой

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Матеуш Понитка Баскетбол

«Панатинаикос» объявил о расставании с Матеушем Пониткой (29 лет, 198 см).

Греческий клуб решил не продлевать соглашение с польским форвардом, который провел за команду один сезон.

Понитка был одним из самых стабильных игроков «Пао», набирая в среднем 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в Евролиге. В регулярном чемпионате Греческой лиги он набирал 9,2 очка, 3,7 подбора и 2,9 передачи.

Ранее состав «Пао» покинули Пэрис Ли, Нэйт Уолтерс, Деррик Уильямс и Артурас Гудайтис.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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