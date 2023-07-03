« » после открытия рынка свободных агентов подписали разыгрывающего и сохранили первого номера Д’Анджело Расселла.

Как сообщил обозреватель The Athletic Йован Буха, Винсент имеет шанс вытеснить Расселла из стартовой пятерки.

«Потенциально основа может принять разные формы. Расселл считается фаворитом на место в старте «Лейкерс», но Винсент может занять это место, если превзойдет его в тренировочном лагере», – информирует Буха.

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