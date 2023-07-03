Гэйб Винсент может занять место в старте «Лейкерс», если превзойдет Д’Анджело Расселла в тренировочном лагере
«Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов подписали разыгрывающего Гэйба Винсента и сохранили первого номера Д’Анджело Расселла.
Как сообщил обозреватель The Athletic Йован Буха, Винсент имеет шанс вытеснить Расселла из стартовой пятерки.
«Потенциально основа может принять разные формы. Расселл считается фаворитом на место в старте «Лейкерс», но Винсент может занять это место, если превзойдет его в тренировочном лагере», – информирует Буха.
Хорошо быть видимо обозревателем Атлетик, можно новости 24/7 делать
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Леглоры постоянно ругали Пылинку, а тот смог всего за один пик и скинуть страшный контракт Уэстрбрука и набрать полезных парней и переподписать их летом за вменяемые деньги, плюс еще уместить пару неплохих СА.
Даже не знаю чтобы еще мог Пылинка сделать лучше.
шансов , по моим супер аналитическим прикидкам - ровно 50%, что превзойдет. Или не превзойдет.