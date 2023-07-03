Гэйб Винсент может занять место в старте «Лейкерс», если превзойдет Д’Анджело Расселла в тренировочном лагере

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Гэйб Винсент Баскетбол

«Лейкерс» после открытия рынка свободных агентов подписали разыгрывающего Гэйба Винсента и сохранили первого номера Д’Анджело Расселла.

Как сообщил обозреватель The Athletic Йован Буха, Винсент имеет шанс вытеснить Расселла из стартовой пятерки.

«Потенциально основа может принять разные формы. Расселл считается фаворитом на место в старте «Лейкерс», но Винсент может занять это место, если превзойдет его в тренировочном лагере», – информирует Буха.

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22 комментария

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Ужратый Гусениц
А если не превзойдет - не займет место в старте
Хорошо быть видимо обозревателем Атлетик, можно новости 24/7 делать
Если Остин Ривз будет хорошо играть - будет получать больше времени и бросков!
Если Вандербилт подтянет бросок - будет получать больше попыток за игру
Если Энтони Дэвис будет здоров, он будет получать больше минут, чем травмированный Энтони Дэвис
Если Леброн будет забивать броски - его отрыв от Карима будет увеличиваться!
+37
-2
+35
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Vanila Panda
Ответ FrosTea
https://www.sports.ru/basketball/1115264084-rui-xatimura-podpisal-kontrakt-s-lejkers-3-goda-i-51-mln.html
упустил это подписание. теперь задача сохранить Ривза
+22
-1
+21
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Аслан Олисаев
Ответ Ужратый Гусениц
А если не превзойдет - не займет место в старте Хорошо быть видимо обозревателем Атлетик, можно новости 24/7 делать Если Остин Ривз будет хорошо играть - будет получать больше времени и бросков! Если Вандербилт подтянет бросок - будет получать больше попыток за игру Если Энтони Дэвис будет здоров, он будет получать больше минут, чем травмированный Энтони Дэвис Если Леброн будет забивать броски - его отрыв от Карима будет увеличиваться!
не отнимай чужую работу)
+10
0
+10
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Van
Ответ Ужратый Гусениц
А если не превзойдет - не займет место в старте Хорошо быть видимо обозревателем Атлетик, можно новости 24/7 делать Если Остин Ривз будет хорошо играть - будет получать больше времени и бросков! Если Вандербилт подтянет бросок - будет получать больше попыток за игру Если Энтони Дэвис будет здоров, он будет получать больше минут, чем травмированный Энтони Дэвис Если Леброн будет забивать броски - его отрыв от Карима будет увеличиваться!
Вот сразу видно непрофессионала) У тебя все конкретно "если..., то...", а у профессиональных обозревателей: "может, если", "имеет шансы", "потенциально...". Оставляют себе простор, чтоб заднюю дать)
+8
0
+8
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Caracalla
А зарплатами в этом случае поменяются?)
+7
0
+7
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Евгений Денисов
да, а если не превзойдет, то не займет)
Лейкерс могут выиграть чемпионат, если попадут в плей-офф и будут там забивать больше соперников
+6
0
+6
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Иван Хряпченко
Ответ RAMIK
Упустил это подписание. Теперь задача сохранить Хатимуру.
и это подписание тоже упустил)
+6
0
+6
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Mr.BadGuy
В этом году хотя бы норм состав, не придется в режиме аврала в ПО прорываться.
Леглоры постоянно ругали Пылинку, а тот смог всего за один пик и скинуть страшный контракт Уэстрбрука и набрать полезных парней и переподписать их летом за вменяемые деньги, плюс еще уместить пару неплохих СА.
Даже не знаю чтобы еще мог Пылинка сделать лучше.
+6
-1
+5
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Айрат Ситдиков
Ответ Vanila Panda
упустил это подписание. теперь задача сохранить Ривза
А что, Леброн в Лейкерс перешел?
+4
0
+4
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Михаил Галкин
оба игрока примерно одного роста и веса, обоим 27 лет.
шансов , по моим супер аналитическим прикидкам - ровно 50%, что превзойдет. Или не превзойдет.
+3
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Сергей Галынский
Аналитика высшего уровня
+3
0
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Prada
Там новость была что они из Ривса будут плеймейкера делать.. так что было бы логично в старт Винсента, задача которого отзащищаться и кинуть свободную треху, в шестым игроком выпускать Рассела
+2
0
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Ivan Kuzmenyuk
Думаю, он и будет в старте. Субъективно кажется лучшим шутером издали, лучше сочетаемость с Леброном. А ДиЛо должен будет вести за собой второй юнит.
+2
-1
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sanya_xl
Винсент может стать лидером команды и поехать на мвз, если превзойдет Дэвиса и Леброна
+1
0
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FrosTea
Ответ RAMIK
Упустил это подписание. Теперь задача сохранить Хатимуру.
https://www.sports.ru/basketball/1115264084-rui-xatimura-podpisal-kontrakt-s-lejkers-3-goda-i-51-mln.html
+1
0
+1
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Вадим Дзахоев
Ответ Vanila Panda
упустил это подписание. теперь задача сохранить Ривза
Ривза тоже сохранили. 56/4
+2
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RAMIK
Ответ Иван Хряпченко
и это подписание тоже упустил)
спасибо, вот я реально отстал.
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noke
Да начнутся Голодные игры!
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armageddon123456
Ответ Mr.BadGuy
В этом году хотя бы норм состав, не придется в режиме аврала в ПО прорываться. Леглоры постоянно ругали Пылинку, а тот смог всего за один пик и скинуть страшный контракт Уэстрбрука и набрать полезных парней и переподписать их летом за вменяемые деньги, плюс еще уместить пару неплохих СА. Даже не знаю чтобы еще мог Пылинка сделать лучше.
Вот если Бийомбо подпишет будет идеальное межсезонье для него
+1
-1
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PD10
Интересно будет посмотреть как он будет играть вне системы Спо, тот же Калеб Мартин был отчислен и Шарлотта а у Спо заиграл.
0
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