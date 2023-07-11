«Фенербахче» проявляет интерес к Раулу Нето и Кевину Пангосу
После того, как Дариус Томпсон и Костас Слукас подписали контракты с другими командами, «Фенербахче» переключил внимание на Раула Нето (31 год, 185 см) и Кевина Пангоса (30 лет, 188 см).
Интерес к бразильскому разыгрывающему также проявляет «Валенсия». Нето провел минувший сезон за «Кливленд», набирая 3,3 очка, 1,6 передачи и 1,0 подбора в среднем за матч. Высока вероятность, что игрок вернется в Европу.
Пангос досрочно покинул «Милан», за который провел один сезон. В прошедшем сезоне Евролиги бывший игрок «Зенита» набирал 8,9 очка, 3,4 передачи и 2,3 подбора в среднем за матч.
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