Карсен Эдвардс близок к переходу в «Баварию»

Разыгрывающий Карсен Эдвардс (25 лет, 180 см) завершает подписание контракта с немецкой «Баварией», сообщает BasketNews.

Американец провел минувший сезон за «Фенербахче». Летом прошлого года защитник подписал с турецким клубом контракт на один год. Показатели в чемпионате Турции – 13,3 очка, 2,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

До перехода в « » Эдвардс играл в НБА за «Бостон» и «Детройт».

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