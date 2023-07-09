Тайлер Дорси останется в «Фенербахче»

Атакующий защитник (27 лет, 196 см) продолжит выступать за « », сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее сообщалось, что « » нацелился на Дорси после неудачи с Кевином Пантером, который предпочел «Барселону».

У Дорси осталось два года по контракту с «Фенербахче», но стороны могли договориться о выкупе.

Американец перешел в «Фенер» по ходу сезона-2022/23. В 13 матчах он набирал 9,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

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