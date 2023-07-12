Инсайдер Рамона Шелберн о Дэмиане Лилларде: «Повторяется ситуация Бена Симмонса. «Портленд» может ждать до февраля»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Бен Симмонс Рамона Шелберн Баскетбол

По словам инсайдера Рамоны Шелберн, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, который запросил у «Портленда» обмен, может оказаться в той же ситуации, что и Бен Симмонс, поскольку у него осталось четыре года контракта, а клуб не торопится его обменивать.

«Сегодня утром я разговаривала с двумя командами, которые сказали, что, по сути, возможно, повторяется ситуация Бена Симмонса.

У этого парня четыре года контракта. «Блэйзерс» не нужно ничего делать. Они могут не торопиться. Посмотрим, появится ли он в тренировочном лагере. Если они хотят дождаться февраля и потом обменять его, они могут это сделать», – сказал Шелберн.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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7 комментариев

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Xell
А Майами ждать не может. Значит Портленд получит больше активов сейчас. Если нет. То в феврале уже Портленд не получит ничего стоящего.
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Ali Kurainov 2.0
Ответ Light Yagami
Симманс это еще лайтовый варик, будет хуже, если он год целый потеряет, как Дэйвис, из-за упрямства фронт офиса.
У тебя ошибка, замени "из-за упрямства фронт офиса" на "из-за упрямства Лилларда"
+5
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xamer 9
Лиллард посмотрел как агент Билла выкрутил кохонес владельцам Вашингтона, и решил, что все сделает также. Вообще не жалко будет Дейма, если его отправят в итоге Шарлот/Детройт, слишком много чести для парня, подписавшего длинный конский контракт с максимальным достижением - финал конференции, где по пути к этому финалу Лиллард набрал 8 очков в решающей игре с Наггетс.
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kisliy33
Ответ xamer 9
Лиллард посмотрел как агент Билла выкрутил кохонес владельцам Вашингтона, и решил, что все сделает также. Вообще не жалко будет Дейма, если его отправят в итоге Шарлот/Детройт, слишком много чести для парня, подписавшего длинный конский контракт с максимальным достижением - финал конференции, где по пути к этому финалу Лиллард набрал 8 очков в решающей игре с Наггетс.
вот и аналитика подъехала, ага. аж целую одну игру провалил!
А то что про Портленд вообще вспоминали (в том числе и их болелы) за последние 10 лет, то что несмотря на любой кипиш они в ПО выходили на западе чуть ли не чаще остальных, и все это благодаря недооцененному парню с кучей хайлайтов и рекордов в истории клуба - ну это так, любой бы так смог! на банку его, а лучше в фарм!
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xamer 9
Ответ kisliy33
вот и аналитика подъехала, ага. аж целую одну игру провалил! А то что про Портленд вообще вспоминали (в том числе и их болелы) за последние 10 лет, то что несмотря на любой кипиш они в ПО выходили на западе чуть ли не чаще остальных, и все это благодаря недооцененному парню с кучей хайлайтов и рекордов в истории клуба - ну это так, любой бы так смог! на банку его, а лучше в фарм!
Так и вы тоже такой же аналитик, как и я)
Посмотрите трезво на ситуацию и трезво оцените действия Дейма, как бы вы его не любили: ну это же ненормально требовать перехода в определенную команду, имея долгосрочный контракт..
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