Инсайдер Рамона Шелберн о Дэмиане Лилларде: «Повторяется ситуация Бена Симмонса. «Портленд» может ждать до февраля»
По словам инсайдера Рамоны Шелберн, разыгрывающий Дэмиан Лиллард, который запросил у «Портленда» обмен, может оказаться в той же ситуации, что и Бен Симмонс, поскольку у него осталось четыре года контракта, а клуб не торопится его обменивать.
«Сегодня утром я разговаривала с двумя командами, которые сказали, что, по сути, возможно, повторяется ситуация Бена Симмонса.
У этого парня четыре года контракта. «Блэйзерс» не нужно ничего делать. Они могут не торопиться. Посмотрим, появится ли он в тренировочном лагере. Если они хотят дождаться февраля и потом обменять его, они могут это сделать», – сказал Шелберн.
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А то что про Портленд вообще вспоминали (в том числе и их болелы) за последние 10 лет, то что несмотря на любой кипиш они в ПО выходили на западе чуть ли не чаще остальных, и все это благодаря недооцененному парню с кучей хайлайтов и рекордов в истории клуба - ну это так, любой бы так смог! на банку его, а лучше в фарм!
Посмотрите трезво на ситуацию и трезво оцените действия Дейма, как бы вы его не любили: ну это же ненормально требовать перехода в определенную команду, имея долгосрочный контракт..