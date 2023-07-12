Инсайдер Рамона Шелберн о Дэмиане Лилларде: «Повторяется ситуация Бена Симмонса. «Портленд» может ждать до февраля»

По словам инсайдера Рамоны Шелберн, разыгрывающий , который запросил у « » обмен, может оказаться в той же ситуации, что и , поскольку у него осталось четыре года контракта, а клуб не торопится его обменивать.

«Сегодня утром я разговаривала с двумя командами, которые сказали, что, по сути, возможно, повторяется ситуация Бена Симмонса.

У этого парня четыре года контракта. «Блэйзерс» не нужно ничего делать. Они могут не торопиться. Посмотрим, появится ли он в тренировочном лагере. Если они хотят дождаться февраля и потом обменять его, они могут это сделать», – сказал Шелберн.

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