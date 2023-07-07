Женская НБА. «Даллас» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Финиксом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.

«Даллас» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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8 июля. 02:00

– Лас-Вегас

8 июля. 03:00

– Финикс

8 июля. 03:00

– Атланта

8 июля. 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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