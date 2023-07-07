Женская НБА. «Даллас» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся четыре матча.
«Даллас» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» встретится с «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Индиана
8 июля. 02:00
Даллас – Лас-Вегас
8 июля. 03:00
Миннесота – Финикс
8 июля. 03:00
Чикаго – Атланта
8 июля. 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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