Дмитрий Базаревич вошел в тренерский штаб «Астаны»

Теги Единая лига ВТБ Астана Дмитрий Базаревич Олег Киселев Баскетбол

Дмитрий Базаревич, сын бывшего главного тренера сборной России Сергея Базаревича, присоединился к тренерскому штабу «Астаны».  26-летний специалист заменил Михаила Лоншакова.

Сегодня «Астана» официально объявила тренерский штаб на сезон-2023/24. Главным тренером команды остался Олег Киселев. Весь штаб вновь состоит из российских специалистов. Единственным изменением стало приглашение Дмитрия Базаревича.

Дмитрий Базаревич провел прошлый сезон в штабе «Самары», до этого он работал в молодежных командах «Зенита» и ЦСКА, а также в сборной России.

«Если я перестану работать, отец не тот человек, который будет это терпеть». Сын Сергея Базаревича – скаут сборной России

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