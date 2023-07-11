Дмитрий Базаревич вошел в тренерский штаб «Астаны»

Дмитрий Базаревич, сын бывшего главного тренера сборной России Сергея Базаревича, присоединился к тренерскому штабу «Астаны». 26-летний специалист заменил Михаила Лоншакова.

Сегодня « » официально объявила тренерский штаб на сезон-2023/24. Главным тренером команды остался Олег Киселев. Весь штаб вновь состоит из российских специалистов. Единственным изменением стало приглашение Дмитрия Базаревича.

Дмитрий Базаревич провел прошлый сезон в штабе «Самары», до этого он работал в молодежных командах «Зенита» и ЦСКА, а также в сборной России.

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