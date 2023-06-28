Олег Киселев продолжит тренировать «Астану»

Российский тренер Олег Киселев останется во главе «Астаны» в сезоне-23/24.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на генерального директора клуба Самсона Аракеляна.

Под руководством Киселева « » выиграла чемпионат Казахстана, заняла третье место в дебютном сезоне Западной Азиатской Суперлиги (за бронзу удалось обыграть ливанский «Аль-Рияди») и опередила «Минск» в Лиге ВТБ (11-е место, 5-27).

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