Олег Киселев продолжит тренировать «Астану»

Теги Единая лига ВТБ Астана чемпионат Казахстана Олег Киселев Баскетбол

Российский тренер Олег Киселев останется во главе «Астаны» в сезоне-23/24.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент» со ссылкой на генерального директора клуба Самсона Аракеляна.

Под руководством Киселева «Астана» выиграла чемпионат Казахстана, заняла третье место в дебютном сезоне Западной Азиатской Суперлиги (за бронзу удалось обыграть ливанский «Аль-Рияди») и опередила «Минск» в Лиге ВТБ (11-е место, 5-27).

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