Максим Хозяшев продолжит карьеру в «Темп-СУМЗ-УГМК»

Теги возможные переходы суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ-УГМК Максим Хозяшев Баскетбол

Разыгрывающий Максим Хозяшев (25 лет, 180 см) перейдет в «Темп-СУМЗ-УГМК».

Хозяшев провел сезон-22/23 в «Тамбове». Он сыграл во всех 36 матчах Суперлиги, средняя статистика: 9,6 очка, 2,9 подбора, 6,0 передачи, 1,3 перехвата и 2,8 потери.

«Темп» ранее объявил о сохранении в составе Дениса Левшина и Дмитрия Макеева, при этом, клуб, как ожидается, все равно заметно обновит состав.

В отсутствие в Суперлиге «Уралмаша» и «Руны» клуб из Ревды будет считаться одним из главных фаворитов турнира.

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