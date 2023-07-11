«Нижний Новгород» подписал Джордана Такера

«Нижний Новгород» объявил о подписании однолетнего контракта с американским форвардом Джорданом Такером (201 см, 25 лет).

В прошлом сезоне американец дебютировал в Европе, выступая в чемпионатах Македонии и Болгарии. До этого он провел один год в G-лиге НБА.

В 26 матчах за болгарский «Черноморец» Такер набирал в среднем 20,3 очка (49,7% с игры, 33,2% из-за дуги), 5,0 подбора и 2,3 передачи. Благодаря его игре «Черноморец» стал финалистом национального чемпионата.

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