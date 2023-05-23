Никола Йокич реализовал сложный 3-очковый бросок с сопротивлением Энтони Дэвиса в клатче
Центровой «Денвера» Никола Йокич исполнил сложный дальний бросок с сопротивлением форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в клатче.
Йокич в понедельник набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач. «Наггетс» победили 113:111 (4-0) и вышли в финал НБА.
За 45 минут 2-кратный MVP реализовал 11 из 24 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 1 перехват и 3 блок-шота при 3 потерях.
Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?
Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным
Смотришь на него, на его и игру и думаешь, что все эти триплдаблы - сущий пустяк. Только вот почему-то в ПО кроме него ник о так не может. Магия Джокера, что он сложные по сути вещи заворачивает в такую простоту и элегантность, что это обманывает общественность. Отсюда и отсутствие должного признания со стороны лиги и псевдоэкспертов