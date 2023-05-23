Центровой « » исполнил сложный дальний бросок с сопротивлением форварда «Лейкерс» в клатче.

Йокич в понедельник набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач. «Наггетс» победили 113:111 (4-0) и вышли в финал НБА.

За 45 минут 2-кратный MVP реализовал 11 из 24 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 1 перехват и 3 блок-шота при 3 потерях.

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