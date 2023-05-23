Никола Йокич реализовал сложный 3-очковый бросок с сопротивлением Энтони Дэвиса в клатче

Теги Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич исполнил сложный дальний бросок с сопротивлением форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в клатче.

Йокич в понедельник набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач. «Наггетс» победили 113:111 (4-0) и вышли в финал НБА.

За 45 минут 2-кратный MVP реализовал 11 из 24 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 1 перехват и 3 блок-шота при 3 потерях.

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17 комментариев

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ta1ib
Я не видел игру Мэджика, но я думаю Николай также заслуживает это прозвище своей феноменальной игрой.
Смотришь на него, на его и игру и думаешь, что все эти триплдаблы - сущий пустяк. Только вот почему-то в ПО кроме него ник о так не может. Магия Джокера, что он сложные по сути вещи заворачивает в такую простоту и элегантность, что это обманывает общественность. Отсюда и отсутствие должного признания со стороны лиги и псевдоэкспертов
+34
-2
+32
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Rick Sorkin
Ответ Denverec
Второй такой за серию и даже не знаю какой из них эпичнее и важнее.
У него в этом матче еще один такой же был
+15
0
+15
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Denverec
Второй такой за серию и даже не знаю какой из них эпичнее и важнее.
+14
-1
+13
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jjeka
Ответ гилберт
Это вообще законно!?
Это ты еще трёху-пас Леброна не видел видимо :D тоже достойно отдельной новости
+7
0
+7
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kazuma
Ответ fcsmalex
а почему 2 засчитали? был просмотр?
потом пересматривали, засчитали 3
+6
0
+6
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ta1ib
Как он это делает 🤯🐐🐐🐐
+6
-1
+5
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гилберт
Это вообще законно!?
+3
0
+3
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гилберт
Жуть конечно.
+2
0
+2
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Сергей Пузанков
Ну если он всю игру такую дичь бросал, тогда уважение за 11 из 24)
+2
0
+2
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kazuma
Ответ гилберт
А это 2 или 3 очка?
3
+2
-1
+1
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fcsmalex
Ответ kazuma
3
а почему 2 засчитали? был просмотр?
+1
0
+1
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skreamer
Ответ Сергей Пузанков
Ну если он всю игру такую дичь бросал, тогда уважение за 11 из 24)
Не всю игру, а всю карьеру! И это далеко не случайное попадание, если что.
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гилберт
А это 2 или 3 очка?
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skreamer
Сомбор-шаффл!
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Analjinn
А ведь именно этой трёхи то и хватило по итогу. Что тут сказать - MVP.
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Misson
Вембаньяма, запоминай. Вот что будут ждать от тебя в финале Запада 2027 года.
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