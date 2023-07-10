Крис Пол о возможном выходе со скамейки: «Разберемся с этим в тренировочном лагере»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Новобранец «Голден Стэйт» Крис Пол, который пополнил состав «воинов» этим летом, высказал свое мнение о возможном выходе со скамейки.

Пол за 18 лет в НБА всегда был игроком стартовой пятерки.

«Это баскетбол. Я окажусь в компании парней, которые довольно долго играют вместе. Не так переживаю по этому поводу, как все вокруг... Разберемся с этим в тренировочном лагере.

Сейчас у нас нет ответов. В какой-то момент мы начнем вместе тренироваться, я узнаю какие-то вещи о команде, ребята лучше узнают меня. В принципе так происходит в каждой команде», – заявил 38-летний баскетболист.

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
У ГСВ забавный такой старт может сложиться: Стеф, Крис, Клей, Уиггс и Дреймонд. Средний возраст этой стартовой пятерки - 33,4 года, а средний рост - чуть больше 6 футов 4 дюйма.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лютик
Господа, делайте ставки, как быстро Грин даст Крису в жбан на тренировке?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий