Крис Пол о возможном выходе со скамейки: «Разберемся с этим в тренировочном лагере»

Новобранец « » , который пополнил состав «воинов» этим летом, высказал свое мнение о возможном выходе со скамейки.

Пол за 18 лет в НБА всегда был игроком стартовой пятерки.

«Это баскетбол. Я окажусь в компании парней, которые довольно долго играют вместе. Не так переживаю по этому поводу, как все вокруг... Разберемся с этим в тренировочном лагере.

Сейчас у нас нет ответов. В какой-то момент мы начнем вместе тренироваться, я узнаю какие-то вещи о команде, ребята лучше узнают меня. В принципе так происходит в каждой команде», – заявил 38-летний баскетболист.

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