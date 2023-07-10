Крис Пол: «Я бы не стал тратить столько времени на тренировки, если бы так сильно не любил баскетбол»

Разыгрывающий « » пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

За 18 лет в защитник ни разу не становился чемпионом.

«Это спорт – просто развлечение. А для меня работа, но я каждый день играю в баскетбол и говорю, что таков мой образ жизни.

Я бы не стал тратить столько времени на тренировки, матчи, на отрыв от семьи, если бы не любил этот вид спорта так сильно. Это не изменится», – сказал Пол в разговоре с прессой.

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