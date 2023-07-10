Крис Пол: «Я бы не стал тратить столько времени на тренировки, если бы так сильно не любил баскетбол»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

За 18 лет в НБА защитник ни разу не становился чемпионом.

«Это спорт – просто развлечение. А для меня работа, но я каждый день играю в баскетбол и говорю, что таков мой образ жизни.

Я бы не стал тратить столько времени на тренировки, матчи, на отрыв от семьи, если бы не любил этот вид спорта так сильно. Это не изменится», – сказал Пол в разговоре с прессой.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий