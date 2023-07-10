Джабари Смит и Тари Исон, скорее всего, больше не помогут «Хьюстону» в Летней лиге НБА

Форварды Джабари Смит и , скорее всего, больше не примут участие в матчах Летней лиги.

Об этом сообщает обозреватель « » Келли Айко.

Смит после победы над «Детройтом» рассказал о намерении стать MVP турнира.

В первом матче Смит отметился 33 очками и 7 подборами, сегодня форвард набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач.

Средние показатели Исона: 23 очка и 9,5 подбора.

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