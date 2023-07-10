Джабари Смит и Тари Исон, скорее всего, больше не помогут «Хьюстону» в Летней лиге НБА
Форварды Джабари Смит и Тари Исон, скорее всего, больше не примут участие в матчах Летней лиги.
Об этом сообщает обозреватель «Хьюстона» Келли Айко.
Смит после победы над «Детройтом» рассказал о намерении стать MVP турнира.
В первом матче Смит отметился 33 очками и 7 подборами, сегодня форвард набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач.
Средние показатели Исона: 23 очка и 9,5 подбора.
«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать
Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов
Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался
1 комментарий