Джабари Смит нацелен на MVP Летней лиги: «Но победа в турнире нужна мне больше»

Форвард « » настроен на победу в турнире и звание самого ценного игрока Летней лиги НБА.

«Это определенно моя цель – стать MVP Летней лиги. Но мне больше нужна победа в турнире. Было бы здорово выиграть Летнюю лигу, и если мы станем чемпионами, уверен, что стану MVP. Посмотрим, как все будет на самом деле», – цитирует Смита Houston Chronicle.

В первом матче Смит отметился 33 очками и 7 подборами, сегодня форвард набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач

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