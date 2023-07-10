Джабари Смит нацелен на MVP Летней лиги: «Но победа в турнире нужна мне больше»
Форвард «Хьюстона» Джабари Смит настроен на победу в турнире и звание самого ценного игрока Летней лиги НБА.
«Это определенно моя цель – стать MVP Летней лиги. Но мне больше нужна победа в турнире. Было бы здорово выиграть Летнюю лигу, и если мы станем чемпионами, уверен, что стану MVP. Посмотрим, как все будет на самом деле», – цитирует Смита Houston Chronicle.
В первом матче Смит отметился 33 очками и 7 подборами, сегодня форвард набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач
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