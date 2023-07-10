Джабари Смит нацелен на MVP Летней лиги: «Но победа в турнире нужна мне больше»

Теги Хьюстон НБА Летняя лига НБА Джабари Смит Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит настроен на победу в турнире и звание самого ценного игрока Летней лиги НБА.

«Это определенно моя цель – стать MVP Летней лиги. Но мне больше нужна победа в турнире. Было бы здорово выиграть Летнюю лигу, и если мы станем чемпионами, уверен, что стану MVP. Посмотрим, как все будет на самом деле», – цитирует Смита Houston Chronicle.

В первом матче Смит отметился 33 очками и 7 подборами, сегодня форвард набрал 38 очков, 7 подборов и 6 передач

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1 комментарий

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betwriver
Хьюстон имеет очень даже перспективный состав и, в отличие от предыдущего сезона, - грамотного тренера. Сезон покажет, насколько Удока сможет что-то построить с молодыми К.Портером, Джейленом Грином, Шенгюном, Смитом + новичками Аменом Томпсоном и Уитмором. Скорее всего, понадобится более одного сезона. Потанцевал-то у игроков есть. Мозгов и дисциплины, вероятно, недостаточно. P.S. Плюс пришли опытные Ванвлит и Брукс. Смотрим.
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