Летняя лига в Сакраменто. «Шарлотт» – «Сан-Антонио», «Лейкерс» против «Майами»

Сегодня в Сакраменто начнется Летняя лига НБА California Classic, которая пройдет с 3 по 5 июля.

В первый день «Шарлотт» сыграет с «Сан-Антонио», « » встретится с «Майами».

НБА

лига

Сакраменто

Лейкерс – Майами

4 июля. 01:00



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4 июля. 03:00



Сакраменто – Голден Стэйт

4 июля. 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Майами» подписывает Лаури, «Чикаго» – Дерозана, ЛАЛ – Кармело и Дуайта, Крис Пол продлился с «Финиксом» на 4 года. Онлайн