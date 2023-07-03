Летняя лига в Сакраменто. «Шарлотт» – «Сан-Антонио», «Лейкерс» против «Майами»
Сегодня в Сакраменто начнется Летняя лига НБА California Classic, которая пройдет с 3 по 5 июля.
В первый день «Шарлотт» сыграет с «Сан-Антонио», «Лейкерс» встретится с «Майами».
НБА
Летняя лига
Сакраменто
Лейкерс – Майами
4 июля. 01:00
Шарлотт – Сан-Антонио
4 июля. 03:00
Сакраменто – Голден Стэйт
4 июля. 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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