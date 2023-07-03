Летняя лига в Сакраменто. «Шарлотт» – «Сан-Антонио», «Лейкерс» против «Майами»

Теги результаты Шарлотт Голден Стэйт Лейкерс Майами Сакраменто Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Баскетбол

Сегодня в Сакраменто начнется Летняя лига НБА California Classic, которая пройдет с 3 по 5 июля.

В первый день «Шарлотт» сыграет с «Сан-Антонио», «Лейкерс» встретится с «Майами».

НБА

Летняя лига

Сакраменто

Лейкерс – Майами

4 июля. 01:00

ШарлоттСан-Антонио

4 июля. 03:00

Сакраменто – Голден Стэйт

4 июля. 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Майами» подписывает Лаури, «Чикаго» – Дерозана, ЛАЛ – Кармело и Дуайта, Крис Пол продлился с «Финиксом» на 4 года. Онлайн

1 комментарий

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пердак
Можно судить по стате урааа
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